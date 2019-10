Esporte Na chegada ao Atlético, Barroca pede 'jogo de protagonismo e coragem' Técnico carioca elogia antecessor,

Eduardo Barroca falou pela primeira vez, nesta terça-feira (14), como treinador do Atlético. Um dia após ser anunciado como técnico do clube e acompanhar o empate entre Dragão e Ponte Preta (0 a 0), no Estádio Antônio Accioly, o carioca, apresentado como um "técnico emergente, estudioso e com muita capacidade para trazer algo mais" pelo presidente Adson Batista, afirmou q...