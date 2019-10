Esporte Na chegada a Goiânia, Flamengo não tem contato com torcida Torcedores rubro-negros da capital foram ao aeroporto e ao hotel, mas não ficaram próximos dos jogadores. Técnico Jorge Jesus atendeu alguns fãs

Na chegada do Flamengo a Goiânia para a partida contra o Goiás, os jogadores não tiveram contato próximo com a torcida, nesta quarta-feira (30). A delegação não passou pelo saguão do aeroporto e, da pista, seguiu direto para o ônibus que a levou até o hotel no setor Oeste. Lá, fãs esperavam, mas os jogadores só acenaram de longe. O técnico Jorge Jesus foi o único que c...