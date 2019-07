Esporte Na Caminhada Ecológica, atleta vai fazer viola chorar na estrada Estreante, violeiro Almir Pessoa quer deixar versos e rastros enquanto vive experiência do trajeto entre Trindade e Aruanã

Em vez de botas, o par de tênis. No lugar do chapéu, o boné. Sem a camisa de manga longa e a calça afivelada, estará de camiseta e calção básicos. Será assim, durante cinco dias a partir desta terça-feira (16), que o músico Almir Pessoa se vestirá na estreia dele na 28ª Caminhada Ecológica. Violeiro de mão cheia, dos modões caipiras, do batidão e do sapateado, o cantor, compo...