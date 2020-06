Esporte Na busca por reforços, Atlético-GO negocia com outro estrangeiro Henry Vaca é o único jogador de outro país do elenco. Meia-atacante foi observado na disputa do Pré-Olímpico, no início desta temporada

Após anunciar o acerto com Matheus Brizzo, primeira contratação do clube após a paralisação do futebol, o Atlético-GO se movimenta para reforçar o elenco para o restante da temporada. Sem antecipar quando chegarão os próximos contratados, se ainda neste mês (junho) ou a partir de julho, quando um torneio amistoso deve ser organizado pela Federação Goiana de Futebol (FGF...