Esporte Na bronca com a diretoria do Goiás, torcida protesta na Serrinha Grupo de esmeraldinos direciona críticas ao presidente Marcelo Almeida e o vice-presidente de futebol Mauro Machado

O momento do Goiás no Brasileirão despertou o sentimento de revolta no torcedor. A queda de desempenho do time após a Copa América, somada às atuações fracas da equipe alternativa na Copa Verde, limitou a perspectiva de melhora do time à sequência da temporada. Nesta quarta-feira (18), um grupo de torcedores fez protesto durante o jogo, com o Cuiabá, na Serrinha....