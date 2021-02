Esporte Na briga pelo título, Flamengo chega ao clássico assombrado por lesões e STJD Por conta de denúncias oferecidas pelo tribunal, Gabigol, Bruno Henrique e Gustavo Henrique serão julgados e podem ser um problema a mais

Embalado pelo bom momento no Brasileiro, o Flamengo prepara o bote ao líder Internacional, mas adversários de fora das quatro linhas preocupam tanto quanto as cinco decisões que restam para o clube rubro-negro. Na reta de chegada da competição, enquanto se prepara para encarar o rival Vasco nesta quinta (4), às 21h, no Maracanã, o Flamengo vê a sombra do STJD (Super...