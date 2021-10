Esporte Na briga pelo acesso, Goiás tropeça no Londrina em jogo morno Equipes tiveram noite de pouca criatividade ofensiva e ficaram no empate sem gols no estádio do Café

Em noite de pouca criação ofensiva, Goiás e Londrina empataram por 0 a 0 no estádio do Café. O duelo foi válido pela 31ª rodada da Série B e foi disputado nesta terça-feira (19). A equipe goiana chegou a jogar a reta final com um jogador a mais, após expulsão de Marcelinho, mas pecou na precisão dos passes e chutou pouco. O resultado mantém o Goiás no G4, na 3ª coloc...