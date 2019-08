Esporte Na Arena Pantanal, Iporá perde jogo e vaga após longa disputa por pênalti

Numa noite marcada por muitos erros e reviravoltas, o Iporá teve a chance de ir às quartas de final da Copa Verde, nesta quarta-feira (14), na Arena Pantanal, em Cuiabá. A equipe goiana venceu o time local no tempo regulamentar, por 1 a 0, com gol de Neverton, aos 35 minutos da etapa final, suficiente para reverter vantagem que era do Cuiabá - venceu na ida (2 a 1). Mas,...