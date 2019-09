Esporte Na Arena Castelão, Goiás volta a sofrer com expulsão

A expulsão de Yago Rocha diante do Fortaleza é a segunda seguida em uma partida - diante do Internacional, Léo Sena recebeu cartão vermelho direto aos 15 minutos de jogo após o árbitro mostrar o cartão amarelo, mas mudar de ideia ao revisar o lance com o auxílio do árbitro de vídeo. Diferentemente do jogo anterior, o Goiás não conseguiu suportar a desvantagem numérica...