Esporte Na Alemanha, Calderano diz ter vergonha de ações do Brasil

Há seis anos morando na Alemanha, o mesatenista carioca Hugo Calderano, de 23 anos, voltou aos treinamentos há mais de um mês respeitando o protocolo sanitário estabelecido na pequena Ochsenhausen.Localizada no sul do país, a cidade tem cerca de 9 mil habitantes e tornou-se a moradia do brasileiro em 2014, aos 18 anos. Desde então, ele defende o time local, o Liebhe...