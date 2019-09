Esporte Na abertura do returno, Goiás goleia o Fluminense no Serra Dourada Equipe esmeraldina sai vencedora em confronto direto na luta contra o rebaixamento, respira na competição e abre distância do Z4

Se o Goiás deseja fazer do 2º turno um recomeço, esse capítulo do Campeonato Brasileiro não poderia começar de forma melhor. O alviverde aplicou sua primeira goleada na competição, tendo como protagonistas Michael e Rafael Vaz, e venceu o Fluminense, neste domingo (22), no Estádio Serra Dourada, por 3 a 0. O triunfo, além de três pontos na tabela e a gordura da zona de reba...