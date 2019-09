Esporte Na abertura do 2º turno, Anápolis vence e mantém liderança da Divisão de Acesso Galo venceu o Jaraguá em confronto direto e segue como líder da 2ª Divisão do Goiano. Rio Verde e Aparecida também abrem 2º turno com vitórias

O início do 2º turno da Divisão de Acesso teve nova vitória do Anápolis e liderança da competição mantida pelo Galo. A equipe tricolor bateu o Jaraguá, domingo (8), por 1 a 0 e segue na 1ª colocação do campeonato por causa do critério de desempate de saldo de gols. O gol do triunfo foi anotado pelo artilheiro da equipe, Nunes. A segunda posição é do Rio Verde, qu...