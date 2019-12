Esporte Na última volta, Marcos Gomes tira pole de Thiago Camilo em Interlagos Briga pelo título continua acirrada para última etapa da Stock Car 2019

A luta pelo título de campeão da temporada 2019 da Stock Car esquentou já no treino classificatório. Com chances de título, Thiago Camilo vai largar na frente de Daniel Serra, principal favorito a ficar com o caneco. No entanto, quem brilhou no circuito de Interlagos foi Marcos Gomes, da equipe KTF. O piloto dedicou a pole position ao filho Joaquim, nascido na ú...