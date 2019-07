Esporte Números traduzem feito do Atlético no clássico Atlético vence Vila Nova, por 2 a 0, aumenta série invicta em casa e tabu diante do Tigre

Os números não dizem toda a verdade, mas também sintetizam fatos importantes. O triunfo do Atlético sobre o Vila Nova, por 2 a 0, no clássico disputado na tarde deste sábado (13), no reformado Estádio Antônio Accioly, reaberto após pausa à Copa América, serviu para mostrar superioridade atleticana, em termos de competições nacionais, que vigora há alguns anos. Além diss...