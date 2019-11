Esporte Números do Vila Nova como mandante estão entre piores da Série B Se tropeçar contra o Oeste, o Vila Nova se tornará o primeiro time da história com apenas uma vitória em casa em uma edição de Série B

Para os jogadores do Vila Nova, não há dúvidas de que números do time, como mandante, explicam por que a luta colorada é contra o rebaixamento. O Tigre de 2019 ficará marcado na história. Mesmo que vença o Oeste, no dia 20 (quarta-feira), no último compromisso em casa na competição, o aproveitamento colorado estará entre os dez piores na história da Série B, desde que os...