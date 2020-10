Esporte Números do 1º turno levam Goiás a alerta na Série A Em jogos que restam do 1º turno, sobretudo contra rivais da parte baixa da tabela, Goiás precisa melhorar aproveitamento para encaminhar recuperação

Com pouco mais de dois terços do 1º turno disputados, o Goiás ocupa a lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro e terá confrontos diretos com concorrentes da metade inferior da tabela de classificação para tentar sair da posição incômoda e que gera muita preocupação dentro da Serrinha.Com 23% de aproveitamento em 13 jogos disputados até agora, o time esmeraldino tem ...