Para buscar o acesso à Série A, que seria o seu terceiro na era pontos corridos, o Atlético terá de conseguir rendimento de 48% a 57% nos sete jogos que restam na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque a conta que o Dragão faz é de subir acumulando de 60 a 62 pontos, mas este número pode ser maior de acordo com o nível de pontuação dos adversários.

Em sete jogos que restam para o fim da Série B, estarão 21 pontos em disputa. Hoje, o Dragão tem 50. Precisaria, de acordo com a projeção acima, de mais 10 a 12 pontos.

O Departamento de Matemática da UFMG considera a chance de subir de mais de 90% para times que acumularem pelo menos 61 pontos. Antes disso, a chance fica em 70% para os que somarem 59 e de 86% para quem tiver 60 pontos.

O Dragão também quer se mostrar preparador para atingir pelo menos os 63 pontos, que, de acordo com a UFMG, garantem 99% de chance de subir. Para isso, o clube rubro-negro teria de ter 61% de aproveitamento nos jogos que restam - 4 vitórias e 1 empate ou 3 vitórias e 4 empates nos jogos que restam.

Na projeção do Dragão, o número de empates dos adversários poderiam interferir tanto no nível de pontuação necessário para o acesso quanto na utilização dos critérios de desempate. O problema é que o jejum de vitórias do clube se tornou um calcanhar de aquiles.

O Atlético passou a ser um dos que mais empataram na Série B, junto com outros três times - são 14 igualdades. Os outros são mais um postulante ao acesso, o Sport, e dois times que lutam contra o rebaixamento - Figueirense e Oeste. O Nos últimos seis jogos, o Dragão perdeu um e empatou os último cinco seguidos. Hoje, três equipes que estão atrás do rubro-negro em pontuação têm mais vitórias e o Coritiba ainda tem um jogo a menos.

Na história dos pontos corridos na Série B, escrita desde 2006, apenas uma equipe subiu para a Série A com menos de 60 pontos, o Vitória, em 2007, que conseguiu 59 e ainda terminou a competição a 3 pontos do 5º colocado, o Fortaleza naquela temporada.

Dois clubes subiram com 60 pontos (Goiás em 2018 e Figueirense em 2013) e três com 61 (Avaí em 2018, Sport em 2011 e América-RN em 2006).

Atualmente, o aproveitamento do Atlético é de 53,8%. O problema é o momento ruim da equipe, que somou 43% do pontos nos últimos dez jogos. No período de jejum de vitórias, as últimas seis partidas, o rendimento é de apenas 27,7%.

O Atlético inicia hoje a preparação da semana para a partida contra o Operário-PR, fora, sexta-feira (1º/11), pela 32ª rodada da Série B. A equipe volta aos treinos após o domingo de folga e trabalha em dois períodos.