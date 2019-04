Esporte Número 3 do mundo, Zverev é batido por espanhol e cai nas oitavas no Marrocos Essa foi a primeira vez na carreira que o espanhol Jaume Munar venceu um tenista Top 10 do mundo

Cabeça de chave número 1 e maior favorito ao título, o alemão Alexander Zverev está fora do ATP 250 de Marrakesh, disputado em quadras de saibro no Marrocos. Atual número 3 do mundo foi surpreendido nesta quinta-feira (11) pelo espanhol Jaume Munar, apenas o 60.º colocado do ranking da ATP, que venceu por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/1), 2/6 e 6/3, em 2 hora e...