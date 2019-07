Esporte Número 1 do mundo, Barty vence estreia em Wimbledon e chega à 13ª vitória seguida Australiana venceu a chinesa Saisai Zheng por 2 sets a 0

Campeã em Roland Garros e embalada pela ascensão ao posto de número 1 do mundo com o título em Birmingham há cerca de 10 dias, a australiana Ashleigh Barty começou muito bem a disputa de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada. Contra a chinesa Saisai Zheng, a 43.ª colocada do ranking da WTA, ganhou com facilidade por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/2 - e o...