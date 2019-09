Esporte 'Nós não estamos tão atrasados', diz Parreira sobre treinadores brasileiros O técnico Carlos Alberto Parreira, campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994, saiu em defesa dos treinamentos brasileiros na comparação com os estrangeiros

O técnico Carlos Alberto Parreira, campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994, saiu em defesa dos treinamentos brasileiros na comparação com os estrangeiros. Hoje, os dois líderes do Campeonato Brasileiro são dirigidos por um português (Jorge Jesus, que comanda o Flamengo) e por um argentino (Jorge Sampaoli, treinador do Santos). "Nós não estamos tão atrasad...