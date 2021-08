Esporte 'Nível tem me deixado satisfeito', diz técnico do Atlético-GO Atlético-GO adota postura pragmática e valoriza igualdade com o Inter no Accioly

O Atlético-GO ampliou a sequência sem vitórias em casa na noite deste domingo (29), ao ficar no empate de 0 a 0 com o Internacional no Estádio Antonio Accioly pela penúltima rodada do 1º turno da Série A do Brasileiro. O Dragão chega a 25 pontos, ainda tem um jogo adiado contra o Flamengo para fechar a primeira metade da competição e se mostra satisfeito pelo que tem mo...