Esporte 'Não vejo evolução', diz Willian ao criticar autoridades em luta contra racismo

O meia Willian, do Arsenal, fez uma crítica direcionada às autoridades no combate ao racismo. O jogador brasileiro não vê evolução mesmo com os protestos antes dos jogos do Campeonato Inglês, quando os atletas se ajoelham em campo. "Nós, jogadores, fazemos nosso papel (para combater o racismo), de uma forma a tentar mudar, mas as autoridades, que estão acima de nós...