Esporte 'Não vamos assinar escondido', diz Josué sobre pré-contrato de Léo Sena Meio-campista esmeraldino despertou o interesse do Atlético-MG e representante do jogador é cauteloso

O interesse do Atlético-MG pela contratação do volante Léo Sena, de 24 anos, junto ao Goiás, não é mais novidade. A possibilidade de transferência ainda nesta temporada existe, mas o negócio ainda precisa evoluir. Um dos representantes do jogador, o ex-volante Josué, disse que a incerteza que paira sobre o futebol devido à pandemia do novo coronavírus ainda deixa a s...