"Não trabalhamos com a hipótese de eliminação", diz Capixaba sobre Copa do Brasil

O Vila Nova já conhece o seu caminho na Copa do Brasil. Se passar para a 4ª fase da competição, o Juventude será o adversário. No entanto, para chegar lá o Tigre tem que passar primeiro pelo Bragantino-PA, em dois jogos realizados já na próxima semana. Com a eliminação do Campeonato Goiano, todos os esforços do colorado estão voltados para esse confronto. O atacante Capixa...