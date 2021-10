Esporte ‘Não tivemos uma noite feliz’, resume auxiliar do Atlético-GO após derrota João Paulo Sanches reconheceu que o Dragão falhou na fase ofensiva e frisa que momento é de tirar conceitos para evolução

O auxiliar-técnico João Paulo Sanches, que comandou o Atlético-GO na derrota de 1 a 0 para o RB Bragantino no lugar de Eduardo Souza que cumpriu suspensão, disse que o Dragão não teve uma noite feliz tecnicamente. O Dragão foi derrotado mesmo jogando com um a mais, desde os 29 minutos do 1º tempo. “Não tivemos uma noite feliz tecnicamente falando, não funcionamos...