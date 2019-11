Esporte 'Não tenho condição de fazer gol', diz técnico do Vila Nova sobre jejum de vitória na Série B Em seis jogos no comando do Tigre, Itamar Schulle tem quatro empates e duas derrotas

Itamar Schulle completou seis jogos no comando do Vila Nova nesta quarta-feira (13), no empate com o Guarani por 1 a 1. O treinador ainda não conseguiu fazer o time vencer desde que chegou ao clube - tem quatro empates e duas derrotas -, mas garantiu estar tentando. "Meu máximo eu fiz e estou fazendo", afirmou após a partida contra o Bugre, em que o Tigre buscou a virada n...