Esporte 'Não temos medo do Flamengo', garante lateral do Goiás Presente no 6 a 1 sofrido no primeiro turno, Jefferson promete time esmeraldino diferente e se impondo dentro do Serra Dourada

Sem vencer há três partidas na Série A, o Goiás volta a campo na próxima quinta, às 20 horas. O adversário será o Flamengo, líder do torneio e finalista da Libertadores. Apesar das credenciais do clube carioca, o time goiano buscará se impor no Serra Dourada. “Temos consciência da força do Flamengo. Sabemos que eles têm o melhor ataque, iremos trabalhar para tentar...