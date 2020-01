Esporte ‘Não temos de herdar nada do passado’, diz atacante sobre reformulação no Vila Lucas Silva vê que time passa por novo momento, apoia diretoria e lembra jogo contra Tigre, pela Anapolina, no ano passado

O atacante Lucas Silva, apresentado na tarde desta quarta-feira (15), no Vila Nova, vê como positiva a reformulação do elenco para a temporada 2020. Campeão da Divisão de Acesso, pelo Jaraguá, no ano passado, o jogador trazido por Ariel Mamede espera corresponder a confiança do treinador. Para isso, aposta no novo momento da equipe. “É um momento novo para gente....