Esporte 'Não temos ciúmes um do outro', diz LeBron sobre sucesso com Anthony Davis Segundo o jogador, ambos reconhecem o grande potencial do outro e já se falaram sobre como podem ajudar o time a ser campeão ao unirem forças

LeBron James, do Los Angeles Lakers, afirmou que um dos segredos do sucesso de sua parceria com Anthony Davis na franquia da Califórnia é a ausência de ciúmes. Os dois são os grandes destaques da equipe que disputa as finais da NBA com o Miami Heat e lidera a série melhor de sete por 1 a 0. Segundo o jogador, ambos reconhecem o grande potencial do outro e já se ...