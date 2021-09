Esporte 'Não tem um plano', diz Daniel Alves ao criticar diretoria do São Paulo após saída Foi a primeira vez que o jogador falou publicamente sobre a rescisão com o time paulista

Fora do São Paulo há duas semanas, Daniel Alves finalmente falou publicamente sobre a rescisão de seu contrato. Ele criticou as mudanças no clube em meio ao Brasileiro de 2020, disse que a diretoria atual "não tem um plano" e que a instabilidade prejudica os jogadores em campo. "A sensação que eu tive foi que todo o mundo criticou a outra gestão [do presidente Leco],...