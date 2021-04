Esporte ‘Não tem nada decidido', diz Wagner Lopes após goleada do Vila Nova Treinador pediu respeito ao Anápolis, depois do Tigre abrir 3 a 0 nas quartas de final do Campeonato Goiano, e quer evolução para jogo da volta

Contente pela goleada sobre o Anápolis, o técnico Wagner Lopes pediu respeito ao Galo após abrir 3 a 0 nas quartas de final do Estadual. Na opinião do treinador, vencer o time tricolor no Jonas Duarte não é fácil e a melhor forma de mostrar respeito ao rival nas quartas de final do Campeonato Goiano é evoluir para vencê-lo novamente na partida da volta, no OBA, no pró...