Esporte 'Não tem margem de erro mais', afirma zagueiro sobre situação do Vila Nova Adalberto fala do momento de pressão que vive o time colorado e projeta volta ao caminho das vitórias contra o Anápolis, no sábado, no OBA

Para voltar a vencer na temporada após quatro partidas (sendo três pelo estadual), o Vila Nova terá a volta do zagueiro Adalberto, que cumpriu suspensão na derrota em Jaraguá, no confronto de sábado (14), contra o Anápolis, às 16h, no Onésio Brasileiro Alvarenga. A partida terá portões fechados ao público, por conta do coronavírus. Considerado um dos líderes do elenco colorado, o atleta falou sobre o peso dos atletas mais expe...