Esporte 'Não tem lugar nos hospitais. Estou perdendo amigos', desabafa Lisca Antes de jogo do Campeonato Mineiro, técnico do América-MG protesta contra realização da Copa do Brasil em momento de recorde de mortes por Covid-19 em 24 horas no País

O técnico Lisca, do América Mineiro, protestou contra a realização da Copa do Brasil em momento de recrudescimento da pandemia de coronavírus no País. Antes do jogo contra o Athletic Club, no Campeonato Mineiro, nesta quarta-feira (3), o treinador cobrou a CBF para que não realize jogos em meio à alta e números recordes de mortes e casos de Covid-19. "É quase inacre...