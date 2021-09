Esporte ‘Não tem espaço para erro’, diz zagueiro do Vila Nova Time colorado encara o Náutico nesta sexta-feira (10), pela 23ª rodada da Série B

O zagueiro Renato espera que o Vila Nova tenha aprendido com erros no primeiro turno da Série B e faça um returno melhor em busca da permanência na competição. Neste início de 2º turno, o time colorado venceu o Avaí, empatou com o CSA e perdeu para o Botafogo-RJ. A equipe colorada enfrenta o Náutico, nesta sexta-feira (10), no complemento da 23ª rodada. “O jogo do Avaí ...