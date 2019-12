Esporte 'Não tem black friday do Michael', afirma presidente do Goiás Marcelo Almeida garante que Goiás não vai dar desconto e só libera atacante mediante ao pagamento da multa, no valor de R$ 50 milhões

O Goiás não vai abrir mão do pagamento da multa para liberar Michael. Para negociar o atacante, eleito a revelação da Série A, o time esmeraldino quer receber os R$ 50 milhões previstos no contrato do atleta de 23 anos. "O Goiás está irredutível. É o valor da multa e pronto. Não tem desconto, não tem black friday do Michael. Não vai ter barganha. Se alguém quiser p...