Esporte 'Não sou mentiroso, não quero mídia, não sou palhaço', diz Gerson O camisa 8 voltou a ressaltar que nunca tinha vivido um caso de racismo e salientou não querer que as novas gerações passem por coisas deste tipo

O volante Gerson participou do quadro "Resenha do Craque", divulgado nesta quarta-feira (23) pela FlaTV, canal oficial do Flamengo, e comentou o caso de acusação de injúria racial que teria sofrido na partida contra o Bahia, no último domingo (20). O jogador afirmou que nunca inventaria um episódio grave como esse e lamentou que situações de preconceito ainda sejam c...