Por meio de uma postagem no Instagram do Jaraguá, o elenco do clube do interior mandou um recado para os jogadores do Goiás, que pediram a paralisação do Campeonato Goiano, minutos antes da suspensão da competição, e disseram nesta terça-feira (17) que não entrariam em campo se as partidas fossem mantidas. A interrupção do Estadual foi determinada por causa da disseminação do novo coronavírus.

"Aqui não vamos parar. É muito fácil pedir o cancelamento do campeonato estando em um time da Série A, sabendo que tem calendário pro ano todo", publicou o Jaraguá junto com uma foto do elenco do clube, que é vice-líder do Estadual neste momento em que a competição foi suspensa.

"Queria ver estar na mesma situação que a grande maioria, com a oportunidade da viada em um time pequeno para almejar algo maior. Hoje eles acabaram com os sonhos de todos nós. Não se façam de vítimas", concluiu o elenco do Jaraguá na postagem. O grupo ainda reclama que "times do interior não têm voz".

Após a paralisação, a principal questão dos clubes que disputam o Goianão é como ficam os contratos dos jogadores. Segundo os clubes, a tendência é que as atividades sejam suspensas e os contratos, rescindidos.