Esporte ‘Não poderíamos baixar a guarda’, frisa meia do Vila Nova após classificação Depois de vencer jogo de ida por 3 a 0, equipe colorada voltou a superar o Anápolis e se classificou às semifinais do Campeonato Goiano

O volante Arthur Rezende frisou nesta sexta-feira (30), depois da classificação do Vila Nova às semifinais do Campeonato Goiano, que o time colorado não podia baixar a guarda após a goleada do jogo de ida das quartas de final. O Tigre voltou a vencer o Anápolis, desta vez por 3 a 1, e confirmou a vaga na próxima fase do Estadual. “Fizemos um bom primeiro jogo lá (A...