Esporte 'Não podemos ter pressa', destaca presidente do Goiás sobre contratações Marcelo Almeida lembra que possíveis chegadas estão sendo avaliadas com calma. Atletas precisam estar adequados à realidade financeira do clube

O Goiás trabalha com paciência no mercado. De acordo com o presidente Marcelo Almeida, vários atletas têm sido oferecidos, mas o clube só irá dar prosseguimento às negociações após analisar, com calma, cada possibilidade. "Dezembro é o mês dos empresários. Eles entram em contato e oferecem vários atletas. Não podemos ter pressa. Temos de buscar jogadores que se ade...