Esporte “Não podemos mais errar”, diz Diego Jussani sobre luta do Vila Nova contra queda Zagueiro deve ser titular contra o Figueirense e entende que nível de concentração do Tigre precisa aumentar na reta final, para o time não ser rebaixado à Série C

Com 87,2% de chances de ser rebaixado, de acordo com o Departamento de Futebol da UMFG, o Vila Nova luta contra os números para não ser rebaixado à Série C. Com seis jogos restantes na Série B, a equipe colorada acredita que pode se manter na competição nacional porque matematicamente o time ainda possui chances de permanência. “Enquanto eu estiver vivo, ter esp...