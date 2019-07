Esporte 'Não podemos ficar falando muito', diz zagueiro do Vila Nova sobre fase da equipe Patrick Marcelino, de 25 anos, foi apresentado, nesta quinta-feira (18), e falou sobre sua carreira e o momento atual colorado, à beira da zona de rebaixamento para a Série C

A quinta-feira (18) no Vila Nova foi de trabalho em campo e apresentação oficial de reforço para a torcida. O zagueiro Patrick Marcelino, de 25 anos, vindo do Fortaleza, mas vinculado ao time da Ferroviária-SP, de onde veio por empréstimo, posou para fotos com a camisa do Tigre e revelou sua satisfação pelo ano de 2019 que vem tendo, bem como com suas recentes atuações. "No Oeste ...