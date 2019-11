Esporte 'Não gosto de futebol, eu gosto do Vila Nova', diz Décio Caetano, presidente do conselho do Tigre Dirigente explicou que não costuma assistir partidas de futebol, mas que respira o time colorado desde a infância e vê investimentos na base como oportunidade para o Tigre

Uma frase dita pelo novo presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova, Décio Caetano, chamou atenção após a eleição realizada na segunda-feira (18). O dirigente disse, em coletiva, que "não gosta de futebol". Ele estará à frente do cargo até o final de 2021. Segundo Décio Caetano, o futebol faz parte da sua vida, mas muito em função do Vila Nova. “Talvez vou ...