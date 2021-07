Esporte ‘Não fomos eficientes’, lamenta técnico do Vila Nova após empate no OBA Em análise pós-jogo, Higo Magalhães explicou que o comportamento defensivo do Brasil de Pelotas anulou as ações ofensivas do time colorado, que não encontrou soluções para vencer o Xavante

O técnico Higo Magalhães acredita que faltou ao Vila Nova encontrar uma solução para furar o bloqueio defensivo do Brasil de Pelotas no empate por 0 a 0 entre as equipes, nesta terça-feira (13), pela 11ª rodada da Série B. O treinador ressaltou que o time colorado tentou encontrar uma solução ao realizar variações durante a partida, mas não foi eficiente quando cr...