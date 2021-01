Esporte ‘Não deixaram a gente jogar’, reclama técnico do Goiás sobre arbitragem Glauber Ramos criticou o quarto árbitro, Jean Carlos Narciso, que avisou o árbitro Jefferson Ferreira sobre possível agressão de zagueiro do Goiás, que foi expulso aos 9 minutos do 1º tempo

Em jogo nervoso, com duas expulsões, discussões e apenas um gol, o Atlético venceu o Goiás, no clássico da 11ª rodada do Goianão 2020. Para o técnico do time esmeraldino, Glauber Ramos, a arbitragem da partida, liderada por Jefferson Ferreira, teve interferência no jogo da equipe alviverde na Serrinha. “Não deixaram a gente jogar. Faltou a arbitragem deixar a gente...