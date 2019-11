Esporte 'Não basta não ser racista, precisamos ser antirracista', diz Taison Atacante Taison fez um duro desabafo nas redes sociais após ser vítima de racismo ao lado do também brasileiro Dentinho durante o clássico ucraniano entre Shakhtar Donetsk e Dínamo de Kiev

O atacante Taison fez um duro desabafo nas redes sociais após ser vítima de racismo ao lado do também brasileiro Dentinho durante o clássico ucraniano entre Shakhtar Donetsk e Dínamo de Kiev, no domingo, pelo campeonato nacional. Ambos deixaram o gramado chorando depois do episódio racista ocorrido na cidade de Kharkiv. "Jamais irei me calar diante de um ato tão desumano e desprezíve...