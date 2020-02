Esporte 'Não é só o Grêmio que está oscilando', diz Vanderlei antes de Gre-Nal decisivo Goleiro diz que a alternância de desempenho é um fato normal nos primeiros jogos do ano, mas que ela não pode se estender por muito tempo

O Grêmio encerrou nesta sexta-feira a sua preparação para o clássico contra o Internacional, neste sábado, às 16h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O time tricolor chegou a esta situação de ter de encarar um Gre-Nal antes da decisão por ter feito uma campanha oscilante na fase de classificação - foram três v...