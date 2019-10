Esporte 'Não é Fernando Diniz pra ficar tocando atrás', diz presidente do Atlético ao pedir jogo simples Dirigente diz que é preciso recuperar emocional dos jogadores para buscar acesso à Série A

Na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético tem acumulado resultados ruins. Já é o sexto jogo sem vitória da equipe rubro-negro, que ainda está no G4, em 3º lugar, com 50 pontos, mas vê equipe estagnada na competição. Após ver o Dragão abrir 2 a 0 e ceder o empate ao América-MG, o presidente do clube, Adson Batista, afirmou que o clube precisa "recup...