Esporte Náutico vence o Botafogo em casa e mantém 100% na Série B Os gols da partida foram marcados por Pedro Castro (contra), Jean Carlos e Paiva, para o Náutico, e Felipe Ferreira para o Botafogo

O Náutico venceu o Botafogo neste domingo (20) pelo placar de 3 a 1, no Estádio dos Aflitos. Com o resultado, o time pernambucano se mantém com 100% de aproveitamento na Série B e é líder da competição com 15 pontos marcados. Já o Botafogo perdeu a sua invencibilidade na competição e está no 4º lugar com nove pontos. Os gols da partida foram marcados por Pedro Castro...