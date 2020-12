Esporte Museu do Futebol faz vaquinha para criar audioguia do futebol feminino Projeto tem como objetivo repassar os mais de 100 anos da modalidade feminina no País, incluindo o período de proibição, que durou de 1941 a 1979

Sabe-se que Café Filho, responsável por assumir o governo federal após o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954, foi goleiro do Alecrim-RN no fim da década de 1910. É o único presidente brasileiro na história a ter jogado pelo time principal de um clube de futebol do país. O que pouca gente sabe, porém, é que sua esposa, Jandira Café, também foi jogadora. Os dois, ...