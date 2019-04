Esporte Murray e Soares vencem e vão às semifinais de Montecarlo; Melo e Demoliner caem A esperança de título brasileiro na competição passa pelo sucesso de Bruno Soares. O tenista, que forma dupla com o britânico Jamie Murray, vai enfrentar os holandeses Robin Haase e Wesley Koolhof na próxima fase

A esperança de título do Brasil no Masters 1000 de Montecarlo está depositada em Bruno Soares, que, ao lado do britânico Jamie Murray, derrotou nesta sexta a dupla formada pelo português João Sousa e o argentino Diego Schwartzman por 2 sets a 0 - parciais de 7/5 e 6/2 - e se garantiu na semifinal do importante torneio disputado em quadras de saibro do Principado de M...